Gemeente Eindhoven start 'Jobs in shops' in centrum

Mirella Reda (25) wil ooit een eigen make-upbedrijf runnen, Margret Reda's (23) droom is filmregisseur worden. Maar 'gewoon' werken in een Eindhovense winkel, dat heeft nu prioriteit. Eindhoven helpt de Syrische zussen en andere werkzoekenden met het nieuwe project 'Jobs in shops'.

Vrijdag startte de eerste training in het Designhuis aan het Stadhuisplein. ,,Deze plek is essentieel voor het welslagen van het project," zegt Marianne Wellerd van het werkgelegenheidsteam van de gemeente. De binnenstad van Eindhoven is de grootste werkplek van Brabant. ,,Er zijn veel vacatures bij winkels, en er zijn veel werkzoekenden die graag in een winkel werken. Maar vraag en aanbod komen niet bij elkaar. Door het centrum op te zoeken kunnen we dat veranderen", zegt Wellard.

Deelnemers hebben meestal een uitkering en een zogeheten 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Wellard: ,,Oudere dames met ervaring in de retail, statushouders, jongeren die zonder diploma thuis zitten." Gemikt was op 7 deelnemers per maand, maar er zijn nu al 21 kandidaten. Twee keer per week komen deelnemers bij elkaar. ,,Ze moeten een filmpje maken van zichzelf, zodat ze leren om zichzelf te presenteren. Wij schaven dat dan een beetje bij: wees jezelf, maar benadruk die eigenschappen die een werkgever graag ziet.

Quote Ze moeten een filmpje maken van zichzelf, zodat ze leren om zichzelf te presenteren Wellard

Ondertussen kijken wij ook: is iemand een type voor de Bijenkorf of The Sting, Stradivarius of de Hema?" Wellard en haar collega's gaan ook met deelnemers mee naar de winkels toe. ,,Als ze bij de ingang komen krijgen ze soms 'uitvalverschijnselen'. Ze beginnen erover dat ze geen oppas kunnen vinden voor hun kinderen, of dat een oude blessure opspeelt. Ze durven niet. Wij helpen om die stap wel te zetten."

Filmpje

Ook de zussen Reda presenteerden zich op een filmpje voor Jobs in shops, met hulp van hun broer Shadn, filmregisseur van opleiding (zie ed.nl). De oorlog maakte een einde aan hun studies schone kunsten en tolk/vertaler. Later werkten ze een tijdlang in Libanon, Mirella bij een sportschool en een kledingbedrijf, Margret als fotograaf en editor van trouwfoto's. Maar als niet-Libanezen werden ze achtergesteld.

,,En omdat we christenen zijn is ook Syrië geen veilige plek meer." Mirella was de eerste die in 2015 de overtocht maakte naar Europa. Nu probeert ze met haar ouders, zus en een van haar twee broers in Tongelre een nieuwe toekomst op te bouwen. Lachend gaan ze op de foto bij de Mango aan de Demer, een winkel die ze nog kennen uit hun oude stad Damascus. ,,Of we hier zouden willen werken? Ja, maar het is wel gevaarlijk voor onze portemonnee."