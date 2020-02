Gemeente Eindhoven verkoopt Ventoseflat voor 11 miljoen euro

EINDHOVEN - De Ventoseflat aan de Mathildelaan is door de gemeente Eindhoven verkocht aan Stayinc., de commerciële verhuurder van corporatie Wooninc. Die gaat de huurprijzen voor een belangrijk deel van de 43 woningen verlagen naar maximaal 950 euro, maar wel pas als er nieuwe huurders in komen.

Eindhoven krijgt 11 miljoen euro voor het gemeentelijke monument. Dat is 1 miljoen minder dan de getaxeerde waarde. En wellicht had wethouder Yasin Torunoglu er ook nog wel meer voor kunnen krijgen, bij een verkoop aan een commerciële partij. ,,Maar we kiezen voor de verkoop aan Stayinc. om niet alleen te roepen dat we iets willen doen aan middeldure huur, maar om ook daadwerkelijk te laten zien dat we zelf ook een bijdrage leveren aan de oplossing van de overspannen woningmarkt. Door de afspraken blijft de Ventoseflat zeker vijftien jaar in bezit van Stayinc. en kunnen we borgen dat de huren in het middensegment blijven. En omdat het zo'n grote woningen zijn, zijn ze ook geschikt voor gezinnen”, aldus Torunoglu in een toelichting op de verkoop.

Mocht Stayinc. de flat weer willen verkopen na die vijftien jaar, dan deelt Eindhoven mee in de winst, als een compensatie voor de lagere verkoopprijs. Voor de huidige huurders verandert er niets.

De Ventoseflat is een in 1929 tot woongebouw omgebouwde oude sigarenfabriek die al lang in eigendom is van de gemeente. Eindhoven ziet het beheer van woningen niet als kerntaak en dus ging het gebouw in de verkoop. In 2013 mislukte een poging het pand te verkopen; in de woningmarktcrisis zaten commerciële partijen er niet op te wachten, ondanks de renovatie van de woningen in 2012.

De bewoners die er zitten betalen nu rond de 500 of tussen de 1000 en 1500 euro huur per maand voor woningen van rond de 130 vierkante meter. Stayinc. - de zusterorganisatie van corporatie Wooninc. die huurwoningen boven de 720 euro mag beheren - gaat bij vertrek van een huurder de nieuwe huur van maximaal 950 euro per maand vragen. Zo zijn ze interessant voor woningzoekenden met een inkomen dat te hoog is voor de sociale huur en te laag om een (dure) huur- of koopwoning te vinden.

Veel appartementen worden dus goedkoper. ,,Dat is redelijk uniek voor ons, dat hebben we nog niet eerder gedaan", aldus bestuurder/directeur Angela Pijnenburg van Wooninc. en Stayinc. Ze begrijpt dat de huidige huurders wellicht ook een lagere huur hadden willen betalen. ,,Maar die huur geldt alleen voor een maandinkomen tussen de ongeveer 3.000 en 4.000 euro bruto. De huidige huurders zouden daar zeker niet allemaal voor in aanmerking komen", aldus Pijnenburg.

Wooninc./Stayinc. en de Trudo Holding van collega-corporatie Trudo zijn in Eindhoven de twee speciaal voor de exploitatie van middeldure huurwoningen opgerichte zusterorganisaties. Beide maken ook bouwplannen voor die categorie. Wooninc. wil dat bijvoorbeeld aan de Montgomerylaan, de Ardèchelaan en bij de Schellensfabriek aan de Vestdijk doen. Ook het kopen van huurwoningen in Son en Waalre en nu dan Eindhoven hoort bij dat beleid. Trudo komt dit voorjaar met concrete plannen. Volgens Pijnenburg kijken de twee corporaties ook naar een mogelijk gezamenlijk loket voor woningzoekenden in de categorie middendure huur.

,,Wij kiezen hiervoor omdat commerciële partijen dit soort woningen niet graag bouwen. Die zouden dan meteen veel meer huur vragen omdat het anders niet rendabel is. Ze zouden al gauw het dubbele vragen”, aldus Pijnenburg. ,,Terwijl de gemeente met ons makkelijker langdurige afspraken kan maken. Want wij hebben niet het doel om de woningen af te stoten, anders dan beleggers.”

Ook is overwogen om de appartementen aan de bewoners te verkopen. Daar was ook wel vraag naar, aldus Torunoglu. ,,Maar we kiezen voor het algemeen belang om de woningen lagere tijd in het segment van de middeldure huur te houden", aldus de wethouder. Die gaat dinsdag nog wel langs in de Ventoseflat om de keuze uit te leggen. Volgens Pijnenburg zouden de huurders dan de commerciële prijs moeten betalen. ,,Dan zouden ze zich ook nog wel eens rot kunnen schrikken.”