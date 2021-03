Gemeente Eindhoven weigert mee te betalen aan verlaagde keuken voor rolstoelgebruikster Marisa Secchi

Het verhaal van Secchi begint in 2013 als ze geopereerd wordt aan een cyste in haar rug. Er gaat iets mis waardoor de Eindhovense een incomplete dwarslaesie oploopt en in een rolstoel beland. Secchi, die dol is op koken, moet verhuizen naar een gelijkvloerse woning met een verlaagde keuken waardoor ze toch haar kookhobby kan blijven uitoefenen. Tegen de verwachtingen in krabbelt ze in de jaren erna weer op en kan ze haar rolstoel inruilen voor een kruk. In 2018 vraagt ze de woningbouwcorporatie de verlaagde keuken aan te passen omdat het zittend koken niet meer nodig is, en zelfs hinderlijk is geworden nu ze weer kan staan.