Gemeente Eindhoven werkt aan verbeterplan om processen zorgaanvragen te stroomlijnen

Dat meldt het Eindhovense college in een brief aan de gemeenteraad. Wethouder Renate Richters zette bijna een jaar geleden een speciale afdeling op die voortaan over zorgindicaties besliste, die ze 'servicebureau' noemde. Daar ontstonden vrijwel meteen grote achterstanden. Aanvankelijk werd dit ontkend door Richters. In september beloofde ze dat het probleem per 1 januari 2020 zou zijn opgelost.

De afgelopen maand hebben ambtenaren overuren gedraaid om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij zijn ze ook om de tafel gegaan met zorgaanbieders zelf. Directeur sociaal domein Yvonne Bieshaar kondigde eerder aan dat ambtenaren niet -los van de kerstdagen zelf- met kerstvakantie mochten als de achterstand niet werd weggewerkt. Dat is gelukt, meldt het college nu. 'Gezien de positieve resultaten die de afgelopen weken behaald zijn, is er vertrouwen dat de achterstanden bij ongewijzigde omstandigheden weggewerkt zijn per 1 januari 2020, zoals afgesproken. Het doel is om vanaf 1 januari 2020 de lopende aanvragen voor indicaties tijdig af te handelen. Daartoe wordt een verbeterplan opgesteld waarin stroomlijning van de processen, verbetering van de IT-ondersteuning en een gestandaardiseerde wijze van werken zijn opgenomen.'

Het is nog steeds onduidelijk of en wat het servicebureau 'oplevert' en of het de vele miljoenen waard is die het kost. Eindhovenaren meldden het ED dat het servicebureau telefonisch navraag doet over hun situatie, en soms opnieuw een thuisbezoek aflegt terwijl zij al zo'n bezoek en gesprek hebben gehad, van een medewerker van het sociale wijkteam van WIJeindhoven. De ChristenUnie pleitte eerder voor afschaffing van het servicebureau, omdat de gemeente zo dingen dubbelop doet. De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA willen daar niets van weten.