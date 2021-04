Gemeente Eindhoven wil weten hoe het met inwoners gaat

Ze was een van de tienduizend Eindhovenaren die een uitnodiging hadden ontvangen voor Blik op Eindhoven. Dus stond Wilma Wilgenhof vrijdag om twaalf uur op het Clausplein te wachten op haar beurt voor een interview. ,,Ik wil niet alleen vanaf de zijlijn kritiek hebben. Dus ik sta hiervoor open. Wat niet betekent dat ik altijd gelijk moet krijgen.” 57 jaar oud, waarvan al 26 jaar in Eindhoven. Daarvoor woonde ze in de Achterhoek en Amsterdam. ,,Maar hier ben ik geworteld, zou niet meer terug willen.” Ze vertelt de interviewster over dat ze actief is in het Vonderkwartier waar ze woont. En signaleert dat je als vrijwilliger al snel verantwoordelijkheid draagt, waardoor je kwetsbaar kunt worden. Toch durft ze te zeggen dat de stad meer ruimte mag geven aan groen en minder aan auto’s. Wat vindt u van de vele nationaliteiten in de stad? luidt een vraag. ,,Geen probleem. Eindhoven is altijd een smeltkroes van culturen geweest.”