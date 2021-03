Gemeente Eindhoven zaait verwarring door brief bij stempas voor 70-plusser

Female Tech Heroes krijgt Japans ‘zusje’

9 maart EINDHOVEN - Female Tech Heroes, dat vrouwelijke rolmodellen in de techniekwereld belicht en promoot, krijgt een Japans ‘zusje’. Op 18 maart bundelen de High Tech Campus Eindhoven samen met de Nederlandse en Japanse ambassade de krachten in een uur durend Webinar over vrouwen in de techniek in Japan en Nederland.