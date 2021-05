Gemeente gaat slecht om met monumentale panden

Een van de panden is de boerderij aan 't Hofke, een van de oudste gebouwen in Eindhoven, gebouwd aan het eind van de zestiende eeuw. Ook architect en bouwhistoricus Wim Beelen heeft de gemeente op de hoogte gebracht van de toestand van de boerderij. Deze - en de schuur erachter - moet gerestaureerd worden om de waarde te behouden.

Boerderijen vervangen door villa's

De boerderij op Bokt waar dierenpark Falcon Crest al jarenlang zit is volgens de stichting drastisch aan renovatie toe. Omwonenden klaagden al langer over overlast door bezoekers van het roofvogelpark en geparkeerde auto’s. Nu het park verhuist naar de Eindhovenseweg, kan het pand onder handen genomen worden. Dat vraagt de Henri van Abbe Stichting al sinds 2010, maar daaraan is door de gemeente geen gehoor gegeven. Het dak van de boerderij heeft jaren geleden wel een nooddak gekregen, omdat dat gedeeltelijk was ingestort. De stichting is bang voor verpaupering en vandalisme van het pand. Het moet snel gerestaureerd worden om het landelijke karakter van Bokt te ondersteunen. Veel boerderijen op Bokt zijn de laatste jaren twintig jaar vervangen door villa's. Om die reden is de boerderij sinds 1994 een gemeentelijk monument.