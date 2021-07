Gemeente grijpt in om verkeer op Eindhovense Ring beter te laten doorstromen, grote oplossingen moeten wachten op rijksgeld

Meer en meer moet de auto de komende jaren uit de Eindhovense binnenstad verdwijnen. Vooral doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk om het centrum heenrijden, zo is de gedachte. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er een fatsoenlijk alternatief is voor de automobilist. De Ring is de aangewezen route maar de doorstroming is daar nu nog allerminst op orde.