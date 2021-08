Gemeente laat Stichting Leergeld Eindhoven bungelen

Scholieren krijgen afgedankte laptops van Eindhoven­se politici

16 juni EINDHOVEN - Middelbare scholieren in Eindhoven die geen laptop hebben omdat er thuis niet genoeg geld is, kunnen binnenkort mogelijk aan de slag op een apparaat dat door het gemeentebestuur is gebruikt. De Eindhovense stichting Leergeld heeft van de gemeente in totaal tachtig laptops ontvangen die door de aanschaf van nieuwe apparaten overbodig zijn geworden. De laptops zijn bijvoorbeeld gebruikt door gemeenteraadsleden.