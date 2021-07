Gemeente, provincie en ontwikkelaar steken 2,8 miljoen euro in oprichting campusorganisatie voor BIC Eindhoven

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en projectontwikkelaar SDK Vastgoed steken samen 2,8 miljoen euro in een organisatie die de Brainport Industries Campus (BIC) verder moet gaan uitbouwen. De campusorganisatie kan worden opgericht als de politiek op het stadhuis in Eindhoven en het provinciehuis in Den Bosch later dit jaar ook akkoord gaan.

Wethouder Stijn Steenbakkers, gedeputeerde Erik Ronnes en directeur Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed hebben dat dinsdag aangekondigd. De kosten voor de nieuwe organisatie worden gelijk verdeeld.

Langgekoesterde wens

Volledig scherm De Brainport Industries Campus bij de N2/A2 en Eindhoven Airport. © SDK Vastgoed BV De Brainport Industries Campus is een fabriek voor de hightech maakindustrie waar een verzameling innovatieve bedrijven is gevestigd. De oprichting van de zogenoemde Campus Ontwikkelingsorganisatie (COO) is een langgekoesterde wens van SDK Vastgoed. De projectontwikkelaar heeft bij de de bouw van de eerste fase van het BIC zelf veel financieel risico genomen.

Sinds de opening in 2019 van het opvallende grote groengele gebouw langs de A2 ten westen van Eindhoven door koning Willem-Alexander is 92 procent van de ruimte in de fabriek verhuurd. Behalve bedrijven heeft BIC 1 ook het Summa College en Fontys als huurders. De tweede fase moet twee à drie keer groter worden en de totale Brainport Industries Campus groeit mogelijk tien keer groter dan de huidige omvang.

Quote Het binden van talent, knappe koppen en gouden handjes is echt een opgave. We hebben daar dit soort plaatsen voor nodig Wethouder Stijn Steenbakkers

De campusorganisatie moet de ontwikkeling van BIC stimuleren, faciliteren en ondersteunen en het concept bewaken. De organisatie bestaat uit een een directeur als boegbeeld plus circa vijf werknemers en gaat ten minste vijf jaar aan de slag.

,,Het binden van talent, knappe koppen en gouden handjes is echt een opgave. We hebben daar dit soort plaatsen voor nodig’’, zegt wethouder Stijn Steenbakkers over het belang van de gemeente Eindhoven. ,,Het BIC is de kraamkamer voor innovatie. De investering halen we er dik uit met de banen die het oplevert.’’

De campusorganisatie is voor de gemeente en provincie ook een kans om vinger aan de pols te houden bij de verduurzaming van de gebouwen en fabrieksprocessen.

Geen rol voor eigenaar

De Engelse Investeerder Capreon die de grond en het gebouw van BIC 1 vorig jaar kocht speelt vooralsnog geen rol in de campusorganisatie. ,,Voor ons heeft het meerwaarde. Capreon heeft nu geen drijfveer maar we spreken over hun rol en positie’’, aldus Steenbakkers.

SDK Vastgoed denkt dat het 2025 is als de tweede fase van BIC met 300.000 vierkante meter gebouwd kan worden. Bij de vervolgfase is de projectontwikkelaar afhankelijk van een eerste grote huurder. Kandidaten zijn er nog niet. Directeur Gremmen: ,,We hebben een start gemaakt met de zoektocht. We zijn overtuigd van het concept en hebben vertrouwen dat we die kunnen vinden.’’

Volledig scherm Koning Willem-Alexander tijdens een rondleiding op de Brainport Industries Campus (BIC) door directeur Ferdinand Gremmen © ANP