Gemeente sluit woning na vondst van 77 zakken hennep in Eindhoven

Schmidt wil zich nog niet focussen op zijn contract bij PSV, maar op plek twee en de Champions League: ‘Dat zou geweldig zijn’

14:06 Trainer Roger Schmidt staat met PSV voor het laatste wedstrijdblok van het seizoen, waarin de club plek twee veilig moet zien te stellen. Die positie is belangrijk, omdat PSV zich daarmee plaatst voor de Champions League-voorrondes. Via twee of drie hordes kan dan de groepsfase worden bereikt, waarmee de grootste. ,,Dat zou geweldig zijn en we willen ons daarop focussen”, zei de trainer van PSV vrijdag.