Gemeente wil af van bos aan zorgaanbieders, kritiek op overhaaste werkwijze

De nieuwe opzet wordt in eerste instantie toegepast bij de aanbesteding voor begeleiding en maatwerk dagbesteding voor groepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische aandoening en senioren met dementie. Deze zorg is onderverdeeld in vijf zogeheten percelen en per perceel sluit de gemeente straks langdurige contracten af met drie tot vijf aanbieders.

Geen woekerwinsten

Minder aanbieders biedt zowel voor de gemeente als voor de zorgbehoevenden voordelen, aldus de gemeente in een schriftelijke reactie op vragen van het ED. Het zou moeten leiden tot een betere samenwerking om zo het aanbod beter te laten aansluiten op de behoeftes van inwoners. Wat betreft de aanbieders is de gemeente op zoek naar partijen die de stad goed kennen en de zorg zoveel mogelijk thuis of dicht bij huis kunnen bieden. ‘Een kleiner aantal aanbieders maakt ook het toezicht makkelijker’, aldus de gemeente. In het verleden waren er veel aanbieders die woekerwinsten maakten bij het verlenen van de ondersteuning. De gemeenteraad stelde eerder dat dit in de toekomst voorkomen moet worden.

Hoewel er dus met een beperkt aantal aanbieders contracten worden afgesloten, kunnen aanbieders wel zelf samenwerkingen aangaan met andere (kleinere) aanbieders. Dat zal in veel gevallen ook nodig zijn want een voorwaarde van de gemeente is dat aanbieders elke inwoner met een zorgvraag op Wmo-gebied kunnen helpen. De hoofdaannemers zijn straks verantwoordelijk voor de zorg die onderaannemers leveren. Hoe de gemeente hierop gaat toezien wordt nog verder uitgewerkt.

Zorgen over tempo

Uit door de gemeente gepubliceerde anonieme vragen van zorgaanbieders blijkt dat er daar veel zorgen zijn over het tempo waarin de gemeente de veranderingen wil doorvoeren. Zo moeten aanbieders zich uiterlijk eind mei inschrijven en moeten er voor die tijd dus ook al onderlinge samenwerkingen worden aangegaan. ‘Een onrealistisch tijdbestek’, zo stellen meerdere aanbieders. ‘Het doel zou moeten zijn om constructieve samenwerkingen aan te kunnen gaan waar de cliënt centraal gesteld wordt’, schrijft een van hen. In een antwoord laat de gemeente weten dat het de termijn van 1 mei wél realistisch vindt.

Een kleine aanbieder van Wmo-zorg vraagt zich af of er bureau’s zijn die ondersteuning kunnen bieden bij het aangaan van samenwerkingen. ‘Als eenpitter met een volle praktijk is het allemaal erg veel om te volgen en te begrijpen’, de gemeente geeft hierop aan dat het hierin geen advies mag geven.

Overgang

Ondanks de vele vragen die er nog leven bij de aanbieders, denkt de gemeente dat er voor de meeste gebruikers van de zorg niet veel veranderen. Ook kleine aanbieders van zorg kunnen middels samenwerkingen immers ook weer een nieuw contract krijgen, zo is de gedachte. In een aantal gevallen kan de nieuwe opzet wel betekenen dat mensen niet meer bij hun vaste begeleider terecht kunnen omdat die geen contract meer heeft met de gemeente. Het is volgens de gemeente de bedoeling dat die overgang zo soepel mogelijk verloopt en dat kortlopende trajecten nog bij de bestaande aanbieder afgerond kunnen worden. ‘Bij de aanbesteding wordt in ieder geval geregeld dat mensen altijd kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders.’

Tekst gaat verder onder de foto:

Volledig scherm © Thinkstock

In de nieuwe aanpak wil de gemeente dat aanbieders nadrukkelijker onderscheid maken tussen inwoners met en zonder perspectief op verbetering van hun situatie. ‘Bij sommige inwoners is het doel om de situatie zo stabiel mogelijk te houden zodat ze in ieder geval thuis kunnen blijven wonen. In andere gevallen moet het mogelijk zijn om mensen te helpen naar een steeds zelfstandiger leven waarbij minder of minder zware hulp nodig is vanuit de gemeente.’ Dat zorgt weer voor een besparing op de kosten.

Onzorgvuldig

Raadslid Murat Memis (SP) heeft het college inmiddels vragen gesteld over de nieuwe aanpak van Wmo-zorg. Volgens hem komt alles nogal overhaast en onzorgvuldig over en is de raad niet meegenomen in de gewijzigde werkwijze. Hij vraagt zich ook af of er met een beperkt aantal aanbieders nog wel een divers zorgaanbod geboden kan worden. Memis wijst ook op de wijze waarop de gemeente fout op fout stapelde bij veranderingen die eerder werden doorgevoerd in de huishoudelijke ondersteuning en vraagt zich af of daar wel van geleerd is.

Wmo



Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk om inwoners te ondersteunen bij zelfredzaamheid en participatie. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven en meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld middels dagbesteding en rolstoelvervoer. Inwoners betalen een eigen bijdrage van 19 euro per maand voor alle zorg die geregeld is via de Wmo. Ook huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen voor in huis vallen onder de wet maar die onderdelen zitten niet in de huidige aanbesteding voor 2022.