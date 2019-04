Gemeentehuis in Zuidoost-Brabant is vesting voor stoppende varkensboer

Varkenshouders die gaan stoppen of inmiddels al gestopt zijn, lopen vaak tegen muren op als ze de gemeente nodig hebben. De regelgeving is niet eenduidig, het veranderen van agrarische gebouwen naar een andere bestemming verloopt moeizaam en het ontbreekt aan één duidelijk aanspreekpunt met kennis van zaken. Dat beeld komt naar voren uit een kwalitatief onderzoek onder stoppende boeren in opdracht van het Ministerie van Landbouw. Het gebrek aan medewerking van gemeenten wordt daarbij tot ‘grootste pijnpunt’ bij stoppen ,,De strijd die je achteraf ook nog met de gemeente hebt over wat wel en niet mag...”, luidt bijvoorbeeld een van de citaten. ,,Een caravanstalling mag niet, want er zijn er genoeg volgens de gemeente. En in Limburg, hier vlak bij, schreeuwen ze om caravanstalling.”