Gemeentelijk groen in Eindhoven: Sproeien is onbegonnen werk

EINDHOVEN - Door het warme, droge weer is het slecht gesteld met het gemeentelijk groen. Toch geeft de gemeente Eindhoven geen extra water in parken en plantsoenen, uitzonderingen daargelaten. Want dat is praktisch onmogelijk en ongelooflijk duur. Hoe groot de schade door de droogte is, kan pas later worden vastgesteld.

Het openbaar groen heeft zwaar te lijden onder de hoge temperaturen en de droogte die maar blijven voortduren. Bij de gemeente Eindhoven gaan deskundigen er nog van uit dat het watertekort later dit jaar wordt ingehaald. Komend voorjaar moet dan blijken of bomen, struiken en planten het loodje hebben gelegd of er weer bovenop komen. Maar nu is de situatie wel al 'erg lastig', zegt Sierk Visser, beheerder van het stedelijk groen van de gemeente Eindhoven. ,,Vooral voor kwetsbare beplanting zoals pas aangeplant groen."

Gras, rododendrons en sommige boomsoorten laten zien dat er een ernstig tekort is aan water: alle openbare gazons zijn verdord en geel, struiken als rododendrons laten de bladeren hangen of drogen helemaal uit en veel bomen laten de vruchten (zoals eikels) en blaadjes vallen. ,,Dat is een overlevingsmechanisme: zo kunnen ze met minder water toe en kan de heester of boom de droogte doorstaan", aldus Visser. Logisch ook dat planten zo reageren, zegt Luuk Postmes, beleidsmedewerker water. ,,Het is in de stad nu 6 tot 8 graden warmer dan daarbuiten."

Kanaal

Maar daar kan de gemeente dus niet tegenop met sproeien. Daarvoor is het areaal aan groen te groot en het tekort aan water te groot. ,,Dit jaar is er een tekort van 300 millimeter aan gevallen water, een record. Normaal is dat gemiddeld in de zomer zo'n 100 millimeter. We hebben zitten rekenen, om een beeld te geven. Als we die 200 mm willen compenseren moeten we 950 zwembaden zoals de Tongelreep over de stad verdelen, oftewel drieënhalf keer het hele Eindhovensch Kanaal leegtrekken", aldus Visser. ,,En we kunnen ook niet volstaan met af en toe eens sproeien, dat moet elke dag om de grond vochtig te houden. Dat is praktisch onmogelijk", aldus de groenbeheerder.

Oplossing

Voor de langere termijn zoekt de gemeente de oplossing in wat Paul Winkelmolen, beleidsmedewerker groen van de gemeente, 'natuurlijk ontwerpen' noemt. ,,We moeten meer inheemse planten gebruiken die zich beter op hun gemak voelen in ons land. Ook moet er meer aandacht zijn voor grondverbetering bij aanplant, ruimere plantvakken. Ook kunnen we zorgen voor ondergroei bij bomen waar bladeren blijven liggen zodat zich humus vormt. Als we meer investeren aan de voorkant, kunnen we problemen misschien voorkomen", aldus Winkelmolen. Wel extra water is er hier en daar voor plantenbakken in de stad, sportvelden en jonge aanplant, zoals pas geplante bomen. Dat wordt dan verzorgd door de bedrijven die ze ook geplant hebben. In de binnenstad verzorgen de winkeliers de bloembakken aan lantaarnpalen.

Een uitzondering wordt ook gemaakt voor de tuin van het Van Abbemuseum, die voor veel geld is aangelegd onder ontwerp van tuinarchitect Piet Oudolf. ,,Als die afsterft, ben je veel meer geld kwijt om het te herstellen dan het beregenen kost", aldus Winkelmolen. Nu gebruikt de gemeente nog kraanwater, maar dat kostbare drinkwater wil ze eigenlijk niet aan sproeien besteden, zeker niet voor álle planten. Mogelijk dat straks ook grondwater gebruikt gaat worden.

Of het nog goed komt? Moeilijk te zeggen, laten de drie ambtenaren weten. ,,Normaal valt er in een jaar 800 tot 1000 millimeter regen", vertelt Postmes. ,,In de winter wordt de buffer die 's zomers leeg raakt, weer aangevuld. Ik ben geen waarzegger, maar ik verwacht geen problemen." Wel duidelijk is dat deze droogteperiode een 'megaproeftuin' is voor klimaatonderzoek. ,,Nu kunnen we kijken wat er daadwerkelijk gebeurt", aldus Postmes.

Stadswandelpark