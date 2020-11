‘Gemeentelijke monumenten bijna vogelvrij’ door deregulering Eindhoven

,,Ongezien kunnen er monumentale delen gewoon gesloopt worden”, aldus Jos Hüsken van de stichting. Een voorbeeld: Hüsken kwam bij een bouwhistorisch onderzoek in het herenhuis Raiffeisenstraat 5 een monumentale hal en trap tegen met verfijnd ijzersmeedwerk en prachtige stucplafonds tegen. ,,Dat is heel bijzonder. Die heb ik nog nooit ergens gezien in Eindhoven. Nu zou de eigenaar gewoon kunnen zeggen: we gaan hier appartementen bouwen, die trap staat in de weg, alles moet weg.” Want het huis staat op de lijst met meer dan honderd gemeentelijke monumenten. Daarvoor geldt: de eigenaar mag de binnenkant en de achterkant, als die niet in het zicht is, gewoon aanpassen. ,,Een melding is dan genoeg”, aldus Hüsken.

Volledig scherm Bauke links en Jos Hüsken voor het smalle pandje in de stijl van de Amsterdamse school aan de Markt 23a. foto Irene Wouters IPTCBron MEULENHOF EINDHOVEN Bauke en Jos Husken voor historisch pand in binnenstad.;EDREGIODiede Hoekstra;Eindhoven;Nederland © Irene Wouters

Via Raiffeisenstraat 5 en andere panden kwamen Hüsken en de Van Abbestichting de lijst tegen. Daarop staan onder meer plukjes huizen in de Schrijversbuurt, het Villapark en de Elzent. De opsomming is in 2013 door het college vastgesteld nadat de raad het principe had goedgekeurd. Dat gebeurde in een tijd dat ‘deregulering’ het toverwoord was: de gemeente moest de burgers minder lastig vallen met regels.

Quote Voor ons hoeft ook niet alles wat oud is bewaard te blijven. Je moet wel in een monument kunnen wonen. Maar maak dan een goede beschrij­ving van wat bewaard moet blijven en dereguleer de rest Jos Hüsken, Henri van Abbestichting

Voor de gemeentelijke monumenten betekende dat: alleen beschermen wat nodig is en de rest vrij laten. ,,Hoe kun je dat zeggen zonder dat je per pand kijkt naar die binnenkant? De gemeente heeft er zich met een fluitje van een cent vanaf gemaakt.” Hüsken weet ook wel dat veel huiseigenaren er niet op zitten te wachten dat de overheid zich met achter de voordeur met hun woning bemoeit. ,,Voor ons hoeft ook niet alles wat oud is bewaard te blijven. Je moet wel in een monument kunnen wonen. Maar maak dan een goede beschrijving van wat bewaard moet blijven en dereguleer de rest”, aldus de bouwhistoricus.

In een brief heeft de stichting zijn zorgen overgebracht aan het college. Dat blijft bij het besluit uit 2013. Maar nodigt de erfgoedwaakhond wel uit om de kwestie nog eens te bespreken met de monumentenambtenaren. Dat gaan Hüsken en de stichting doen.