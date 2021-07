Gemeenten Helmond en Eindhoven, TU/e en Brainport werken komende 2 jaar samen aan innovatie

De partijen brengen vooral hun mensen in, ter waarde van zo'n 1,5 miljoen euro. Wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven is vooral blij dat het internationaal vermaarde kennisinstituut meedoet. ,,De TU/e en het Fraunhofer Instituut leveren de kennis die de gemeenten en bedrijven kan helpen om innovatieve oplossingen te vinden voor de energietransitie, snelle en duurzame woningbouw en digitale stedenbouw. Met het Fraunhofer halen we veel specialistische ervaring in huis.” Steenbakkers benadrukt dat in alles samengewerkt wordt met het regionale bedrijfsleven, zoals dat in Brainport altijd gebeurt. Maar nu dan eens niet op het gebied van de high tech maak-industrie, maar op het gebied van ‘de gezonde, duurzame stedenbouw’.

Volgens wethouder Cathalijne Dortmans is het heel belangrijk dat ook de inwoners van de regio betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen. ,,Maar de inbreng van de kennisinstituten daarbij is heel belangrijk. Ik denk dan aan Henri Ford, de bouwer van de eerste serie-auto, de T-Ford. Hij zei, als je mensen had gevraagd wat ze willen, dan komen ze niet verder dan 'een sneller paard'. Wij bieden echter een auto. Nu zouden we zeggen, wij bieden nieuwe mobiliteit, met hulp van de instituten."

Medewerkers van betrokken partijen zijn al een tijd bezig met de voorbereiding van concrete projecten. Zo wordt een digitale ‘twin’ of tweeling gemaakt van de stad in een van de deelprojecten. Daarmee is in de computer te zien wat de consequenties zijn van maatregelen zoals het autoluw maken of het bijbouwen van veel woningen. Bijvoorbeeld voor KnoopXL rond de Fellenoord en het station.

Buurtschap Te Veld en Brandevoort

Op gebied van de energietransitie kijken de deskundigen vooral naar warmtenetten in steden en buurten, en de bronnen die daarvoor aanwezig zijn in de regio. Bouwen moet duurzamer, sneller en goedkoper is de gedachte achter de projecten die gesteund worden op gebied van de industriële woningbouw. Daarvoor gaan de teams van UDI ook de bouw van tijdelijke woningen in buurtschap Te Veld aan de Castiliëlaan in Eindhoven en in Brainport Smart District in Brandevoort, Helmond onder de loep nemen. In Eindhoven krijgt het LivingLab040 - met experimentele bouw - extra aandacht, in Helmond de bouw later dit jaar van de eerste 52 van 500 tijdelijke woningen door mHome uit Nijmegen.