Gemeenten in Zuidoost-Brabant schreeuwen om personeel: ‘We vissen allemaal in dezelfde vijver’

De heilige drie-een­heid gaat eindexamen doen: topfoto­graaf volgt jongeren in Eindhoven

EINDHOVEN - De drie boezemvrienden Alex, Emma en Robbie zitten in 4 mavo op het Sint-Joriscollege in Eindhoven en doen volgende week eindexamen. Fotograaf Martijn van de Griendt, die opgroeide in Eindhoven, trekt nu ruim een jaar met ze op. ,,Ik herken iets van mijzelf in deze tieners.’’