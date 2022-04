‘Gemeenten moeten burgers meer kans geven om zelf te bouwen via cpo’, zegt bureau Bieb uit Eindhoven

Dat is de conclusie die het Eindhovense bureau Bouwen in Eigen Beheer (Bieb) trekt uit de 130 projecten met 2500 woningen die het in heel het land in veertig jaar tijd begeleidde. De woningen zijn allemaal ontwikkeld door groepen bewoners zelf. Die hun eigen architect en aannemer kozen, met begeleiding van Bieb. Ze staan in dorpen én steden verspreid over heel Nederland.