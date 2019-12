Gemeenten mogen zorgindicatie herzien

De gemeente verloor afgelopen zomer een aantal voorbeeldrechtszaken in Den Bosch over huishoudelijke hulp. Ze moet inwoners dit type hulp bieden, volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Aanleiding was haar in 2018 ingevoerde nieuwe beleid, waardoor veel ouderen hun poetshulp gehalveerd zagen. Volgens wethouder Renate Richters was de ingreep noodzakelijk wegens de grote zorgtekorten van Eindhoven.

De gemeente accepteerde dat ze de rechtszaken verloor en biedt de honderden ouderen en gehandicapten die in bezwaar en beroep gingen alsnog fors meer schoonmaakhulp thuis. Op één punt ging de gemeente in hoger beroep. Uit de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch bleek dat ze geen langlopende zorgbeschikkingen had mogen openbreken, alleen omdat ze haar eigen beleid voor huishoudelijke hulp veranderde. In Nederland zijn over deze vraag door verschillende rechters verschillende antwoorden gegeven.

Overgangsperiode