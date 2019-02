Gemeenten vrezen extra giftreinen door Eindhoven, Helmond en Deurne

De gemeenten zijn vanwege de veiligheidsrisico's mordicus tegen de komst van nog meer giftreinen door de regio. Ook vrezen zij dat geplande bouwprojecten hierdoor in het gedrang komen. Dat geldt onder meer voor de uitbouw van de stationzone in Eindhoven tot 'Knoop XL’.

Het aantal goederentreinen dat jaarlijks over de Brabantroute mag rijden is in 2015 vastgelegd in het zogeheten Basisnet. In januari kondigde de staatssecretaris tijdens overleg met de regio aan dat zij een verkenning opstart naar een aanpassing van de ‘risicoplafonds’ voor de Brabantroute. Concreet betekent dit méér ruimte op het spoor voor treinen met gevaarlijke stoffen, met name LPG.

Betuweroute

De Brabantroute loopt onder meer door Best, Eindhoven, Nuenen, Helmond en Deurne richting Duitsland. De laatste jaren -en ook de komende jaren nog- wordt deze route intensief gebruikt door goederentreinen als alternatief voor de Betuweroute. Deze wordt net over de Duitse grens met een extra spoor uitgebreid waardoor er tijdelijk minder treinverkeer overheen kan.

De mededeling van de staatssecretaris heeft tot verontrusting geleid bij aanliggende gemeenten. Zes gemeenten, waaronder Eindhoven, Helmond en Deurne én de provincie hebben in een brief aan Van Veldhoven aangedrongen op spoedoverleg. De afspraken in het basisnet bleken eerder al niet heilig te zijn: risicoplafonds werden de afgelopen jaren al meermalen overschreden.

Door de werkzaamheden aan de Betuweroute en de omleiding over de Brabantroute zijn de risico's op een calamiteit al verdrievoudigd, schrijft Eindhovens wethouder Monique List namens de betrokken overheden aan Van Veldhoven. Vooral de aankondiging dat er meer ruimte moet komen voor LPG-treinen leidt tot verontrusting: ‘Deze stof dient ons inziens helemaal niet door dicht verstedelijkt gebied te worden getransporteerd’, schrijft List.

Bouwprojecten

Als nog meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute gaan rijden, kan dat bovendien bouwprojecten in de regio in gevaar brengen. Onder meer de ontwikkeling van het gebied rondom station Eindhoven tot internationale ‘Knoop XL’ komt onder druk te staan. In dit gebied moeten tot 2040 zo'n 10.000 woningen extra komen. In Helmond komt een project van 2000 nieuwbouwwoningen in de 'slimste woonwijk’ in het gedrang en ook in Deurne lopen nieuwbouwprojecten gevaar als het goederenspoorvervoer fors zou groeien.

De discussie over een mogelijke wijziging van het Basisnet en de aanpassing van risicoplafonds zal nog enige tijd in beslag nemen, verwacht List. ,,Maar als je je zorgen maakt, moet je dat op tijd laten weten. Vandaar dat we de brief aan de staatssecretaris ook hebben doorgestuurd aan de fracties in de Tweede Kamer.”