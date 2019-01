Gemeenteraad Eindhoven kan voorkomen dat Evoluon ‘onzichtbaar’wordt door nieuwbouw

Nieuwbouw

Volgens Torunoglu heeft het college zich afgelopen zomer bewust niet met de selectie van een koper bemoeid. Er is alleen ‘ambtelijk-technisch advies’ uitgebracht over het plan van Foolen & Reijs/Hurks. Maar dat is volgens de wethouder wel erg kritisch op bouwen langs de randen. ,,We hebben de risico’s als groot gekwalificeerd omdat dit het zicht op het Evoluon mogelijk zou kunnen belemmeren. Mocht het plan dat er nu ligt integraal ingediend worden, dan heb je dus een ambtelijk advies waarbij we zeggen: ‘He, de ruimtelijke kwaliteit, daar hebben we vraagtekens bij, en planologisch zijn er veel risico’s.’ Onze inschatting is dat het nieuwe bestemmingsplan dan niet door uw raad goedgekeurd zou worden. Er moeten gesprekken plaatsvinden. En dan is het aan de nieuwe eigenaar om u ervan te overtuigen van het feit dat de nieuwe plannen ook de juiste plannen zijn.” ,,Of omgekeerd”, vulde Verleisdonk van D66 aan.