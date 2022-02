Gemeenteraad gaat feestje vieren over aankoop landgoed Wielewaal; wel breed inspraakproces voor inwoners Eindhoven

Schmidt ziet kans om met PSV door te stoten bij nieuwe Europese opdracht: ‘Als we twee goede dagen hebben, moet het kunnen’

Roger Schmidt reageerde vrijdag na de loting van PSV in het toernooi om de Europa Conference League snel. Zijn team speelt in de achtste finales tegen FC Kopenhagen en de Duitse trainer ziet kansen. ,,Als wij twee goede dagen hebben, kunnen we deze tweestrijd winnen en de kwartfinale bereiken. Wil je iets speciaals realiseren in dit toernooi, dan moet je goed op je volgende tegenstander ingesteld zijn.”

16:21