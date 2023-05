Gemeenteraad kijkt mee bij vergroening Eindhovens Wilhelminaplein: ‘Groen moet niet boven alles staan’

Stikstof gooit snelle renovatie zwembad in het water

GELDROP - Dat is nou zuur: is er na jaren eindelijk overeenstemming tussen de gemeente en Smelen-eigenaar Laco over renovatie van het Geldropse zwembad, gooit stikstof roet in het eten. En dus is het opnieuw afwachten geblazen. Verschil met eerder: de renovatie komt er, alleen is de vraag wanneer.