Gemeenteraadsverkiezingen draaien om veiligheid en zorg

VerkiezingenEINDHOVEN - Al jaren achtereen dalen in Nederland de misdaadcijfers. Het land wordt er steeds veiliger op, juichen politie en justitie. Het veiligheidsgevoel bij de burger houdt echter geen gelijke tred met al die positieve resultaten, blijkt uit een enquête die het ED hield in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Woonwijken moeten veiliger en de gemeente moet daarvoor zorgen. Dat vinden vooral bewoners van Eindhoven en Helmond en de meer verstedelijkte gemeenten.

Bij het onderzoek konden de deelnemers uit een lijst van dertig onderwerpen de voor hen belangrijkste thema's kiezen. Lokale kwesties en onderwerpen wegen zwaar in het stemhokje. Voor negen van de tien kiezers zijn deze bepalend, is een andere uitkomst van de meningspeiling.

De enquête onder krantenabonnees van de Persgroep is door bijna zesduizend mensen ingevuld.

Ouderenzorg

Nog nét iets belangrijker dan meer veiligheid op straat vinden de deelnemers aan de enquête de verantwoordelijkheid die de gemeenten sinds de invoering van de Wmo hebben op het gebied van ouderenzorg. De gemeente moet zorgen voor voldoende en betaalbare huishoudelijke hulp, vindt men.

Daarnaast moeten gemeenten, vooral op het platteland, waken voor de leefbaarheid in het dorp. Voldoende woningbouw voor starters, het behoud van winkels, scholen, bibliotheken en andere voorzieningen is voor een grote groep kiezers van groot belang. Onder meer in Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren scoort dit onderwerp hoog.

Andere zwaarwegende verkiezingsthema's zijn: meer veiligheid voor fietsers, afval (inzameling maar vooral ook de bestrijding van zwerfafval en het dumpen van grof vuil); intensieve veehouderij versus gezondheid; goed openbaar vervoer (Eindhoven) en een beter armoedebeleid (Helmond).

Nuenen

Een saillante uitkomst van de enquête: in Nuenen is men het minst tevreden over de kwaliteit van de gemeenteraad. Slechts twee procent van de ondervraagden vindt dat zij op een goede manier opkomt voor de belangen van de Nuenenaren. Dat probleem gaat zich de komende jaren vanzelf oplossen, zo lijkt het, als Nuenen bij Eindhoven wordt gevoegd.

Maar ook in Eindhoven blijkt de onvrede over de raadsleden hoog: een schamele vijf procent van de stadse kiezers vindt dat hij of zij goed vertegenwoordigd wordt in de raad. Verreweg het best te spreken over de lokale volksvertegenwoordigers zijn de kiezers in Bergeijk: 28 procent is tevreden.