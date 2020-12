Gemengde reacties op opvang daklozen Vestdijk: ‘Geen zin in dealers voor de deur’

EINDHOVEN - Ze voelden zich enigszins overrompeld door het nieuws. Een nieuwe opvanglocatie per 1 januari voor negen daklozen en dan nog wel de moeilijkste groep. Donderdagavond konden omwonenden van de opvang aan de Vestdijk vragen stellen aan Springplank 040, in Eindhoven verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang.

En die vragen gingen natuurlijk over de te verwachten overlast en in welke mate daar sprake van kan zijn. De veiligheid, drugsgebruik en waar omwonenden zich kunnen melden met klachten.

De boodschap dat omwonenden ook kunnen deelnemen aan een beheergroep, waarin ook Springplank, de gemeente en politie zitten, viel goed en leverde meteen een aantal aanmeldingen op. Naast kritische vragen was er ook begrip. Van buurtbewoner Yvette Hartman bijvoorbeeld. ,,Ik vind het een mooi initiatief en wil niet op voorhand al bezwaren hebben.”

Opvang 24 uur per dag

Andere omwonenden, waaronder ook een paar eigenaren van vastgoed, hadden zorgen over de toeloop van dealers of andere daklozen. Volgens Thijs Eradus van Springplank is het dan aan de beheerders om daar iets aan te doen.

Hij wees er op dat de opvang aan de Vestdijk 145 wezenlijk anders is dan de opvang waar de toekomstige bewoners nu zitten. ,,Bij 't Eindje aan de Mathildelaan is alleen in de avond en nacht opvang en slapen bewoners samen op een zaal. Op de Vestdijk krijgen ze een eigen kamer en mogen ze er 24 uur per dag verblijven. Softdrugs mag er onder toezicht gebruikt worden maar harddrugs natuurlijk niet.”

Voor de begeleiding is de maatschappelijke organisatie Ervaring die Staat straks mede verantwoordelijk. Directeur Els Keet hoopt dat de rust en regelmaat de bewoners weer hoop geeft op een betere toekomst. ,,We gaan samen boodschappen doen, samen koken en samen eten. Uiteindelijk hoop je ze toch op weg te helpen naar zelfredzaamheid of zelfs werk. Maar dat is wel een kwestie van de lange adem.”

Beveiliging

Eradus kreeg ook vragen over de lengte van het huurcontract en de termijn die daklozen er mogen verblijven. Het contract loopt voorlopig vijf jaar en de duur dat mensen er verblijven is volgens Eradus afhankelijk van meerdere factoren. ,,Wat zijn iemands problemen en is er de bereidheid om daar iets aan te doen. Die zal er vaak niet meteen zijn maar dan is het aan ons om daar aan te werken.”

De omwonenden kregen van Eradus de toezegging dat er sowieso het eerste jaar beveiliging aanwezig is om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.