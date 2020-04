Gemengde reacties oudere leraren: ‘Ik voel me een proefkonijn’

Helma Goudsmits (61) geeft aan dat ze zo haar vraagtekens heeft over de nieuwe start volgende maand. Ze is lerares aan basisschool ‘t Startblok in Gestel. ,,Ik zit zelf in de risicogroep. Ik heb longproblemen. Nu voel ik me volledig fit, maar hoe gaat dat straks?”

Op dit moment heeft de school de gang van zaken goed onder controle, vindt ze. Ze ondersteunt groep acht digitaal (‘hoewel de computer en ik geen vriendjes zijn, gelukkig krijg ik hulp van collega's’). Ik zie alle kinderen elke dag. Ik ben de hele dag voor ze bereikbaar als ze een vraag hebben.”

Buitenspel

oudsmits voelt zich buitenspel staan als de lessen weer op school plaatsvinden. ,,Ik zie mijn eigen kinderen en kleinkinderen niet, omdat ik me aan de RIVM-regels houd. Maar een klas van 25 kinderen zou dan weer wel kunnen. Dat vind ik erg raar. De vraag is ook hoe de kinderen en hun ouders thuis met de RIVM-regels omgaan. Wassen zij hun handen, hoe gaan zij met hygiëne om? Dat is mijn grote angst. Bovendien hebben we meer leraren in de risicogroep. Hoe gaan we daar dan weer mee om?”

Daarnaast zijn de testuitslagen hoe kinderen het virus overbrengen, nog lang niet bekend. ,,Ik voel me een beetje een proefkonijn. Volgens mij hadden we beter digitaal nog even zo door kunnen gaan.”

Veel geregeld

Jos van Stratum (66) vindt het nog steeds een plezier om naar zijn werk te gaan, ook al is de pensionering in zicht. Hij is leraar bij basisschool Beppino Sarto in Stratum. ,,We doen veel digitaal. Dat was in een week geregeld en dat loopt als een trein.”

Hij geeft les aan de zogeheten schakelklas, waar kinderen in kleine groepjes ondersteunende taallessen krijgen. ,,Dat werk kan ik digitaal voortzetten, maar als dat straks in klasverband gaat, dan is dat zo. Dat maakt me niet uit. We praten daar nu al veel over op school.”

Het is de bedoeling dat de leerlingen de helft van hun tijd straks op school doorbrengen. Van Stratum: ,,Ik maak me niet zo ongerust dat dat niet goed zal gaan. Zo zit ik niet in elkaar. Ik blijf altijd positief. Ik ga vooraf geen beren op de weg zien. Als er obstakels zijn, komen we die tegen en dan zien we wel verder.”