Gemopper over miljoenenoverschot in Eindhoven

EINDHOVEN - Een overschot van 43 miljoen euro in coronajaar 2020 klinkt mooi maar in de Eindhovense politiek leverde het dinsdag niet alleen maar blije gezichten op. Een groot deel van de gemeenteraad vraagt zich af of bezuinigingen zijn doorgeslagen, waarom het geld niet is geïnvesteerd en wat het realiteitsgehalte van de begroting nog is.

En ook de suggestie om het overschot te gebruiken om de volle spaarport van de gemeente verder te vullen, valt slecht.

Enorme omvang

In het recente verleden (2016, 2017 en 2018) worstelde Eindhoven met onbeheersbare uitgaven aan zorg en enorme tekorten van tientallen miljoenen. Sinds 2019 heeft Eindhoven de zorguitgaven onder controle en komt de gemeente weer uit op een overschot maar de enorme omvang in 2020 is heel bijzonder.

Quote Er is geld blijven liggen Miriam Frosi, CDA

,,Er is geld blijven liggen dat we hadden moeten investeren in onze stad en onze inwoners’’, zei dinsdag onder andere raadslid Miriam Frosi van coalitiepartij CDA over het miljoenenoverschot.

Spaarpot te vol

,,Zijn wij een commercieel bedrijf waar geld en winst voor de aandeelhouders belangrijk zijn of zijn wij een gemeente die doelen wil halen voor de inwoners?’’, stelde D66-raadslid Volkan Memis een retorische vraag. Volgens D66 zit de spaarpot van de gemeente veel te vol. Memis: ,,We kunnen het geld beter besteden aan maatschappelijke opgaven in de stad.’’

Quote Zijn wij een commerci­eel bedrijf waar geld en winst voor de aandeelhou­ders belangrijk zijn? Volkan Memis, D66

Volgens SP'er Herman Poels is aan de inwoners niet meer uit te leggen dat de gemeente 43 miljoen over heeft terwijl mensen zitten te wachten op huishoudelijke hulp. ,,Zij denken dat de gemeente de hand op knip houdt terwijl er bij hun thuis niemand komt om de kast af te stoffen.’’

Elke politieke partij somde wel een aantal zaken op waar het geld aan besteed had kunnen worden. De wooncrisis, de huishoudelijke hulp, jeugdzorg en meer ambtenaren werden door diverse fracties genoemd.

Quote In een onvoorspel­ba­re coronapan­de­mie hebben we onszelf niet rijk gerekend Wethouder Joost de Jong

In navolging van de huisaccountant maakten onder andere coalitiepartij VVD en raadslid Mary-Ann Schreurs maakten een punt van het realiteitsgehalte van de begroting. ,,Als er zulke grote afwijking bestaat tussen begroting en eindafrekening dan weet je niet waar je aan toe bent’’, aldus Schreurs. Coalitiepartij VVD kondigde een voorstel aan om vanaf volgend jaar een begroting te maken die realistischer is.

Behoedzaam geweest

Wethouder Joost de Jong (Financiën) legde uit dat de gemeente vanwege de coronacrisis behoedzaam geweest met de centen. ,,We verschuilen ons niet achter corona’’, reageerde hij ,,We hebben een heel bijzonder jaar gehad. En in een onvoorspelbare coronapandemie hebben we onszelf niet rijk gerekend en zijn we voorzichtig geweest om de stad te kunnen blijven steunen en daarom zien we nu een groot overschot. Eigenlijk wil je precies uitvoeren wat je gepland hebt en op nul uitkomen maar we hebben geanticipeerd op grote opgaven.’’