Genderpark in Gestel krijgt dit jaar nog twee nieuwe bruggen voor fietsers en voetgangers

Drugs en vernielin­gen, Eindhoven­se en andere hotels kampen ermee in coronatij­den

3 februari EINDHOVEN - Bed and breakfast Winston in Eindhoven had deze week gasten over de vloer die voor ongeveer tweeduizend euro schade aanrichtten. Eigenaar Nik Walther en andere hoteliers zien dit vaker gebeuren de laatste tijd en leggen een verband met de coronacrisis. De politie ook.