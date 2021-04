Genieten op de eerste (PSV)-ring: ‘Nou zie ik pas hoe goed ze zijn’

Klokkenlui­der vliegbasis Eindhoven verdacht van laster, smaad en belediging

23 april VELDHOVEN - Voormalig piloot en klokkenluider Victor van Wulfen van vliegbasis Eindhoven wordt verdacht van laster, smaad en belediging op sociale media. Hij is vrijdag op het politiebureau in Veldhoven verhoord over twee aangiften tegen hem.