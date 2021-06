Genneper Afscheidshuis wordt verbouwd. ‘Een aanzienlijke uitbreiding van de serviceverlening’

EINDHOVEN - Een afscheid met alleen koffie, thee en cake is straks verleden tijd in het Genneper Afscheidshuis aan de Felix Timmermanslaan. Op horecagebied is na een ingrijpende verbouwing én uitbreiding ‘alles mogelijk’.

In het gebouw komt een volwaardige horecakeuken. Ook kunnen nabestaanden ná de heropening van het uitvaartcentrum van Van der Stappen straks gebruikmaken van 24 uurs afscheidskamers, te openen met een pasje en zonder afspraak.

Opbaarkamers

,,Een aanzienlijke uitbreiding van de serviceverlening”, vertelt directeur Michael Thijssens. Tot voor kort waren er twee opbaarkamers, waar het afscheid plaatsvond, in de toekomst vier.

,,Straks zijn er ook geen meerdere groepen tegelijk aanwezig in het afscheidshuis. Familieleden krijgen de beschikking over de volledige ruimte. Per uitvaart wordt een dagdeel gereserveerd.”

‘Waalse kerk’

Twee maanden geleden is gestart met de uitbreiding van het uitvaartcentrum vlakbij Genneper Parken in Stratum. Het vloeroppervlak, in de oude situatie 633 vierkante meter, wordt uitgebreid tot 795 meter. In het najaar moet de operatie achter de rug zijn, zodat per 1 januari het afscheidshuis weer in gebruik genomen kan worden.

Centraal in dat gebouw staat nog altijd de uit 1966 daterende kapel, destijds gebouwd als ‘Waalse kerk’ van de hervormde gemeente. In 1988 werd het gebouw door Sol en later door Monuta in gebruik genomen als uitvaartcentrum en is het pand in 2019 overgenomen door Van der Stappen.

Quote Sowieso wordt het een gebouw met heel veel lichtinval Michael Thijssens

In de verbouwing van het pand is onder meer de bouw van een tuinkamer opgenomen, waar na het afscheid in de aula familieleden kunnen samenkomen. ,,In het plafond worden grote lichtstraten verwerkt, waardoor men uitzicht heeft op de markante kapel met het glas-in-lood: het Hugenotenkruis. Sowieso wordt het een gebouw met heel veel lichtinval”, zegt Thijssens.

,,De aula blijft qua afmetingen hetzelfde en behoudt daarmee zijn intieme karakter. Wel komt er een nieuw balkon in, waar nabestaanden het afscheid kunnen bijwonen.” Ook wordt de aula voorzien van moderne audio- en videoapparatuur en gaat Van der Stappen werken met livestreams.

Gevel wordt bedekt met zink

In de afgelopen decennia is het pand meermalen uitgebreid en verbouwd. De kantoorruimte aan de kant van de Herman Gorterlaan wijkt qua steensoort af van de rest van het gebouw. Vanuit esthetisch oogpunt is ervoor gekozen om deze gevel te bedekken met zink.

Quote Vorig jaar was er een grote oversterf­te, door het coronavi­rus

Tijdens de verbouwing wordt gebruik gemaakt van het uitvaartcentrum bij het MMC in Eindhoven. ,,Ook hebben we nog onze locaties in Geldrop en Valkenswaard. Eventueel kunnen we overledenen ook opbaren bij collega's.” Een jaar geleden hadden de werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden.

Blij

,,Vorig jaar was er sprake van een grote oversterfte, door het coronavirus. Het was een periode die veel impact heeft gehad zowel op families als medewerkers. Ik ben blij dat die periode achter de rug is”, aldus Thijssens.