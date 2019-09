‘Genneper Hoeve moet géén openluchtmuseum worden’

Bevrijding 75 jaar Lichtjes­rou­te in Eindhoven: meer dan ooit symbool van komst geallieer­den

16:26 EINDHOVEN - Waar de bevrijders figuurlijk licht in de duisternis brachten, doet de Eindhovense lichtjestocht dat letterlijk, aldus voorzitter Ivo Baijens van de Lichtjesroute. De Lichtjesroute maakte dit jaar ook meer werk van de band met Bayeux, de stad in Normandië waar de bevrijding begon na de D-Day-landing van de geallieerden. Een groot ornament met de kaart van de route van Bayeux naar Eindhoven en verder, beleefde in juni in Frankrijk zijn primeur. Het project van zes bij twaalf meter staat nu ook in Eindhoven.