Genneper watermolen draait als tierelier in Eindhoven

Molenaar Hans Kalkhoven en zijn vrouw Annemie Driessen hebben binnen twee jaar de watermolen in de Genneper Parken nieuw leven in geblazen. Jarenlang was de watermolen aan de Dommel in gebruik als winkel in dierenvoeding en graanproducten, maar op de traditionele manier werd er niet meer gemalen. De gemeente Eindhoven, eigenaar van de molen, had eind 2017 een rechterlijke uitspraak nodig om de toenmalige gebruiker uit te kunnen zetten. ,,Op 22 december 2017 kregen we de sleutels gekregen", vertelt Hans Kalkhoven. ,,Een maand later zijn we begonnen met malen en het ontvangen van bezoekers. Drie dagen per week." En dat loopt goed gezien de 20.000 bezoekers in 2018.