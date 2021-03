Genneperweg wordt in de toekomst autoluw; ‘dat is ook de wens van omwonenden’

Video Hond en kat overleden bij grote brand in vrijstaan­de woning in Son en Breugel

16 maart SON EN BREUGEL - Bij een grote brand is in de nacht van maandag op dinsdag een vrijstaand woonhuis aan de Houtens in Son en Breugel volledig uitgebrand. De rookontwikkeling was groot. De enige bewoner was thuis, maar kon zich in veiligheid brengen.