Genoeg agenten in Brabant die op je letten, maar je krijgt niet zomaar een coronabekeuring

EINDHOVEN - Politie Oost-Brabant heeft in deze coronacrisis voldoende agenten op de been om de nieuwe regels te controleren. Dat betekent overigens niet dat iedere overtreder direct een bon onder de neus krijgt. Dat zegt politiechef Oost-Brabant Wilbert Paulissen. Hoe in Eindhoven, Helmond en de omringende gemeenten de coronaregels precies zullen worden gecontroleerd, is nog niet helemaal duidelijk. De noodverordening wordt naar verwachting vrijdagochtend getekend.

Paulissen moet zich door de coronacrisis ineens meer dan ooit bezig houden met de gezondheid van zijn personeel. Zijn politiemensen zullen de komende tijd een belangrijke rol spelen in het handhaven van de afstands- en samenscholingsregels. Kan de politieorganisatie - die altijd onder druk staat - dat behappen? En wat speelt er op crimineel gebied tijdens deze crisis? De Oost-Brabantse politiechef praatte het ED bij. Via beeldverbinding.

De coronamaatregelen zijn aangescherpt. Hoe gaat de politie handhaven?

,,Iedere gemeente wijst daarvoor nu gebieden aan. We werken al nauw samen met boa's en daar gaan we dus straks ook actief mee optrekken. Nee, agenten en boa's gaan niet in koppels werken. Maar we komen ook niet pas als ze ons bellen. We zijn er nu al mee bezig en gaan naar jeugdgroepen toe, samen met boa's en jongerenwerkers. Ik ken het voorbeeld van een wijkagent die met een GGD’er jongeren ging uitleggen wat het coronavirus is.

We zitten nu in de eerste fase: zichtbaar in de wijken zijn en waarschuwen. Dit is een crisis van alle inwoners, dus meteen bonnen schrijven is niet onze stijl. We zullen verbaliseren wanneer dat nodig is. Onze mensen hebben echt wel in de gaten of ze jeugd voor de tweede of derde keer aan het waarschuwen zijn.”

Volledig scherm Politiechef Oost-Brabant Wilbert Paulissen. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

De politie kampt vaak met capaciteitsgebrek, hoe lang kan uw organisatie dat handhaven volhouden?

,,Over onze capaciteit maak ik me nu geen zorgen. Het is ongelofelijk hoe in twee, drie weken tijd ons beeld is veranderd. Er zijn geen demonstraties meer, geen voetbal en geen horeca. Er zijn veel minder meldingen. Minder woninginbraken, overvallen en straatroven, tot aan zedenfeiten toe. En ons ziekteverzuim is niet schikbarend. Er zijn nu meer eenheden op straat om te surveilleren. Als het werkaanbod zo blijft, kunnen we dit gewoon volhouden.”

Veroorzaakt de crisis ook nieuwe problemen? Is er meer online criminaliteit?

,,Online zien we niet meer gebeuren. Wel dat oplichters die bijvoorbeeld op Marktplaats actief zijn zich nu richten op goederen die met corona te maken hebben, zoals mondkapjes. En uit de cijfers blijkt het nog niet, maar we hebben het gevoel dat er sprake is van iets meer huiselijk geweld.

Hoe vergaat het drugscriminelen nu?

,,We hebben nog geen goed beeld van de gevolgen voor synthetische drugs. Maar mijn eigen inschatting is dat de markt krimpt. De crisis en daardoor bijvoorbeeld het niet doorgaan van feesten moet iets gedaan hebben met de afzetmarkt hier en in Europa. En dat geldt ook voor de instroom van grondstoffen vanuit het Oostblok en China. Maar ik denk dat die mannen wel een buffer hebben. Die hoeven niet aan te kloppen bij de overheid.

Was de politie voorbereid op deze crisis?

,,Bij de eerste beelden uit Italie dacht ik ‘dat gaat iets betekenen voor onze handhaving'. Dit soort scenario’s liggen klaar. Niet in detail. Maar onze organisatie is getraind in modellen. De lijntjes naar andere organisaties liggen er en de mensen weten elkaar te vinden. Daarvoor zijn collega's apart getraind. Die moeten examen doen voor die speciale rol in de organisatie. We oefenen dat regelmatig. Eind vorig jaar is een pandemiecrisis geoefend. Een eventuele lockdown kunnen we oppakken. Daarvoor werken we weer verdere scenario's uit. Wat als iedereen de lockdown accepteert? Wat als sommige groepen dat niet doen? Mensen reageren nu mild. Over het algemeen is er tot nu toe begrip. Maar er liggen andere scenario's klaar.”

Meer politiemensen werken thuis, ook rechercheurs. Dat moet gevolgen hebben voor onderzoeken. Moeten jullie lastige keuzes maken?

,,We bekijken van welke vergrijpen de aanpak uitgesteld kan worden. Over de echt zware feiten is geen discussie. Die grens hangt af van het aantal jaren celstraf dat op het delict staat. Een winkeldief valt er niet onder, maar een inbraak in een woning waar mensen thuis zijn wel. En we kunnen daar van afwijken als we vinden dat iets opgepakt moet worden. Die keuzes hebben niet te maken met capaciteit maar met de vraag ‘hoe blijven wij zelf gezond?’. Omdat we anders straks de buitenwereld niet meer kunnen helpen. Er zijn collega's die nu even liever niet met z'n tweeën op de auto willen. Een collega kan iemand thuis hebben zitten met een zwakke gezondheid. We kijken daarom individueel naar de politiemensen. Dat maakt deze crisis zo anders: het is de politietaak versus de politiemensen.”

Kijken jullie na deze crisis tegen een berg achterstallige dossiers aan?