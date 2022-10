Genoeg is genoeg; na vijf jaar geen langer oponthoud in moordzaak Tommie van den Burg

Meerdere mensen mishandeld en met sauzen besmeurd in de buurt van Eindhoven­se scholen

EINDHOVEN – Meerdere mensen zijn in de afgelopen weken mishandeld in de buurt van het zandpad tussen de Oude Bosschebaan en de Marathonloop in Eindhoven. De politie denkt dat twee scholieren in de leeftijd van 15 tot 16 jaar de mishandelingen hebben gepleegd.

