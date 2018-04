Ger Adeler uit Eindhoven werd na de oorlog Nederland uit gezet

Ger Adeler (74) kan er ontspannen over vertellen. Zelf heeft hij er niet zoveel onder geleden, want hij was nog maar een kind en bevatte niet precies wat er aan de hand was. ,,Maar de ellende die mijn vader en moeder hebben gehad, is met geen pen te beschrijven."

Het was in augustus 1947, twee jaar na de oorlog 1940-1945, dat Eindhovenaar Ger Adeler, zijn twee broers, zus en ouders door de politie werden opgepakt in de Frederiklaan. Hij was toen vier jaar. Die nacht sliepen ze in een Eindhovense politiecel, waarna ze naar kamp Mariënburg bij Nijmegen werden vervoerd. Enkele weken later werden ze op treintransport gesteld naar Duitsland. Daar verbleven ze ruim twee jaar voordat ze terugkeerden naar Eindhoven.

Land van de nazi's

De uitwijzing van het gezin Adeler in 1947 had alles van doen met de nationaliteit van vader Albert. Vader kwam uit Duitsland, het land van de nazi's, de vijand die net was verslagen. Albert Adeler ging deel uitmaken van een naoorlogse episode die is ondergesneeuwd door het grote verhaal van de grote oorlog, en die is beschreven door de Nijmeegse historica Sophie Molema.

,,Onder de naam Black Tulip voert de Nederlandse regering van september 1946 tot december 1948 een grootschalige onderneming uit van uitwijzing van Duitsers. Een operatie die het aanzien heeft van een vergeldingsmaatregel voor al het door de Duitse bezetter veroorzaakte leed van vijf jaar onderdrukking en uitbuiting", schrijft Molema in haar recente boek Wie is de vijand.

De geschiedenis van de familie Adeler komt ook aan de orde in het boek. Aan de eettafel thuis gaat Ger Adeler er nader op in. In 1922 was zijn vader met diens ouders van Dortmund naar Eindhoven gekomen. Daar had Albert een baan gevonden als isolatiemonteur. Hij hield er ook nog een kolenhandeltje op na. ,,Hij praatte net zo goed Nederlands als de beste Nederlander."

Geen keus

En toen kwam de herfst van 1942. Albert Adeler werd opgeroepen voor Duitse krijgsdienst. Hij was geen nazi, maar had geen keus. ,,Had hij zich maar laten naturaliseren tot Nederlander", denkt Ger achteraf. Maar dat had hij niet, dus Albert Adeler werd uitgezonden naar het Oostfront. Daar vocht hij tegen de Russen. Aan het eind van de oorlog liep hij met een kameraad terug naar Nederland. Waarom hij dat deed, weet zoon Ger niet precies. ,,Mijn vader en moeder zwegen over de oorlog." Wat Ger zich nog wel herinnert, is dat zijn moeder - Maria van de Biggelaar - haar man ging ophalen in een klooster in Vaals, waar Duitse militairen werden verzorgd. ,,Ze herkende hem aan zijn manier van lopen. Zijn gezicht was helemaal veranderd door alle ellende die hij had meegemaakt."

Vakwerkhuisje

Volledig scherm Ger Adeler als kleuter. © Familie Adeler Nog maar amper van de oorlog bekomen, kreeg vader Albert een nieuwe klap. Hij moest terug naar Duitsland. Uitgewezen door de Nederlandse regering. Uiteindelijk belandde het gezin Adeler na de treinreis vanuit kamp Mariënburg in het dorpje Herzkamp bij Wuppertal. Daar woonde het met een andere familie in een vakwerkhuisje op een boerenerf. ,,Het was een schitterend gebied", herinnert Ger zich. ,,We konden er fijn buiten spelen en ik ben er ook nog een tijdje naar de eerste klas van de lagere school gegaan. De mensen die daar woonden, zaten niet op ons te wachten en waren zelf ook arm. Maar ik heb alleen de goede dingen onthouden."



Goede dingen: moeder plukte gras uit het weiland en kookte het. ,,Dat aten we dan op." Nog zoiets: ,,Ik ging soms post uit Nederland voor ons ophalen bij het postkantoor. Dan zat er peper en zout in een envelop. Dat kwamen we tekort, denk ik. We hadden niks."

Pijn

Ger Adeler gaat niet gebukt onder zijn arme kleuterjaren in Duitsland. Maar als hij zich verplaatst in zijn ouders, dan voelt hij hun pijn, die aanhield nadat het gezin Adeler in 1950 weer was teruggekeerd in Eindhoven. Op veel hulp en sympathie hoefden ze niet te rekenen. Hun huis aan de Laurierstraat was inmiddels aan nieuwe bewoners vergeven. De spullen die ze er hadden achtergelaten, waren verdwenen. Nog een geluk dat ze bij Ger's oma van moeders kant konden inwonen. ,,Toen we terugkwamen was er geen werk. We moesten leven van de steun. Mijn vader is ziek geworden en is na een half jaar in 1951 gestorven van ellende. Ik denk dat hij het allemaal niet kon verkroppen."

In 1957 kreeg het vaderloos gezin Adeler een huis in de Eindhovense buurt Burghplan. ,,We hadden niks. Zeil op de grond en een pick-up zonder luidspreker met drie platen. Als je met je oor boven de naald ging hangen, hoorde je de muziek. Mijn moeder kreeg van niemand hulp. Ik denk dat de haat tegen de Duitsers er nog diep in zat. Dat begrijp ik wel. Het zal ook komen doordat mijn vader in het Duitse leger heeft gediend."

Betere tijden

Zelf heeft Ger nooit hinder ondervonden van zijn Duitse roots. ,,En mijn broers ook niet." Het scheelde ook dat de kinderen Adeler op initiatief van hun moeder in 1958 de Nederlandse nationaliteit kregen. Moeder wilde niet dat haar zoons ooit in het Duitse leger zouden moeten dienen. Pas nadat ze in 1965 hertrouwde begonnen voor haar de betere tijden.