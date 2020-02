Gerardusplein heeft eigen kruidenlikeur

Ad van Best is sinds mei 2018 penningmeester in het bestuur van stichting Gerarduspleinplus. Samen met Jacqueline Meijers en Anne-Marie Gietmann, vormt hij een team dat de gezelligheid en sociale samenhang in de buurt wil bevorderen. ,,De stichting is al bijna twintig jaar actief en wil iets terugdoen voor de inzet van buurtbewoners. Natuurlijk krijgen we er een fijne buurt voor terug en daar gaat het uiteindelijk ook om, maar toch. We vonden het passend om ook iets persoonlijks te kunnen doen. Dus hebben we nagedacht over hoe we onze vrijwilligers kunnen waarderen en bedanken. Dat gaan we met Geraldine doen”, vertelt Van Best.