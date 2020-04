Gerechtshof zet zaak tegen politiemol door ondanks corona-sluiting

Playgrounds lanceert ‘grootste online animatie- en gamefesti­val ter wereld’

16:09 EINDHOVEN - Drie virtuele ‘stages’, 25 internationale sprekers: het Brabantse Playgrounds organiseert op donderdag 16 april tussen 17 uur en 01 uur naar eigen zeggen ’s werelds grootste online festival op het gebied van animatie, film en games. De entree is gratis. Eigenlijk had het festival plaats moeten vinden in het Klokgebouw in Eindhoven.