Gerrit de Laat en Jan Brands uit Eindhoven: ‘Sluis Acht remt verkeer onvoldoende af’

Eindhovens Muziekcol­lec­tief is eeuw oud, maar nog springle­vend

16:25 EINDHOVEN - Het Eindhovens Muziekcollectief (EM) viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. Het EM in zijn huidige vorm bestaat sinds begin 2013. Het EM is voortgekomen uit diverse fusies van harmonieën uit Tongelre en later Eindhoven.