Gers Pardoel heeft onbeschrijfelijke avond en Sylvia Hoeks plaagt honden

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Gisteren was het Puppy Day. Een dag waar ook Sylvia Hoeks even bij stil moest staan. Ze plaagde haar viervoeters met een groot bord pasta. Of de honden ook een hapje hebben gekregen, weten we helaas niet. Zo te horen niet.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sylviahoeks) op 23 Mar 2019 om 19:44 PDT

Zaterdagavond was voor Frans Bauer een avond voor in de boekjes. Samen met de Holland Showband stond hij een optreden weg te geven in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Aan zijn moves te zien, had hij het prima naar zijn zin.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer) op 23 Mar 2019 om 23:54 PDT

Ook Gers Pardoel heeft een onbeschrijfelijke avond achter de rug. Jarenlang heeft hij er alles aan gedaan om een succesvolle carrière in de muziek te krijgen. Het harde werk werpt zijn vruchten af. De zanger stond gisteren voor de derde keer in Lotto Arena. En hij kwam op in stijl.