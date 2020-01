Geschorste Eindhovense advocaat vrij uit de gevangenis

Innovatie moet zorg vooruit helpen

13:41 EINDHOVEN - Hoe zorgen we ervoor dat de gezondheidszorg in Brabant betaalbaar, op maat en kwalitatief op niveau blijft? Komend half jaar gaan vijftig partijen - onder wie farmaceuten, verpleegkundigen en onderwijzers - hiermee aan de slag in de Health Innovation School (HIS) Brabant.