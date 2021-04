Geschrokken directie Design Academy Eindhoven over onthutsend rapport: ‘We lossen dit op’

Ze zijn zich kapot geschrokken van het rapport: ,,Niemand is blij met deze uitkomsten”, aldus De Keninck, lid van het College van Bestuur van Design Academy Eindhoven (DAE). ,,Wat helpt, is de wetenschap dat we dit kunnen oplossen en dat we daar al mee begonnen zijn. Het onderzoek is in die zin heel waardevol en levert input voor ons verbetertraject.”