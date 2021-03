Geschrokken van de ozb-aanslag in Eindhoven? ‘Bel liever de gemeente dan een ‘bezwarenbureau’’

De afgelopen weken vielen in veel gemeenten de brieven met de nieuwe belastingaanslag op de mat, gebaseerd op de zogenaamd WOZ-waarde van de eigen woning. Maar veel eigenaren vonden in hun (digitale) brievenbus ook reclame voor bureaus die gratis bezwaar maken tegen de vastgestelde huizenprijs. ,,Ik heb zelf ook een stapeltje folders gehad", zegt wethouder Joost de Jong. ,,Van bureaus die no cure, no pay-diensten aanbieden. Maar uit onze cijfers blijkt dat mensen veel beter zelf bij ons aan kunnen kloppen. Bel gerust met klachten. Dan kunnen we in een gesprek tot een zo goed mogelijke WOZ-waarde komen. Want wij willen een betrouwbare, professionele overheid zijn die op een rechtvaardige manier de belasting vaststelt", aldus de VVD-wethouder.