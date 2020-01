‘Gesprek over hoogbouw bij kanaal in Eindhoven op gang brengen’

EINDHOVEN - De zorgen over hoogbouwplannen op de kop van het Eindhovensch Kanaal hebben geleid tot oprichting van het comité NRE Hoogbouw. ,,Maar we gaan ons niet aan bouwhekken vastketenen. We willen juist het gesprek op gang brengen.”