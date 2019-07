Gestolen auto gevonden in water bij Kanaaldijk Eindhoven

FABRIEK VAN DE TOEKOMST Fieldlab wil digitaal samenwer­ken in de productie­ke­ten eenvoudi­ger maken

19 juli EINDHOVEN - Geen receptierobots of zelfrijdende wagentjes bij het fieldlab Smart Connected Supplier Network. Het fieldlab is in 2017 ontstaan na vraag vanuit bedrijven. Ze komen op de Brainport Industrie Campus bij elkaar om het over digitale samenwerking te hebben.