Gestolen auto in brand gestoken in Eindhoven

Granaataan­slag op woning Eindhoven ‘onaccepta­be­le situatie’

7:11 EINDHOVEN - De granaataanslag op een woning in het Eindhovense Villapark is ‘natuurlijk onacceptabel’, zegt de gemeente in een brief aan de omwonenden. Dit weekeinde heeft de burgemeester camera’s laten plaatsen. Ze blijven in eerste instantie een maand hangen.