Gestolen autostuur brengt 600 euro op voor dief maar zorgt voor 18.000 euro schade voor eigenaar

Pech voor nieuwe grasmaaier op tweede werkdag: drukt per ongeluk op gaspedaal in plaats van rem

1 december EINDHOVEN - Enorme pech voor de nieuwe bestuurder van de grasmaaier dinsdagmiddag op de Dillenburgstraat in Eindhoven. Hij drukte per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem in en belandde op zijn kant. Daarbij raakte hij gewond aan zijn arm.