Gestrande reizigers Eindhoven Airport alsnog vertrokken

Talent Bergsen laat contract bij FC Eindhoven ontbinden met nieuwe club in het vooruit­zicht

16:50 Het kalenderjaar van FC Eindhoven begint verrassend: het contract van Menno Bergsen is op eigen verzoek ontbonden. De 20-jarige doelman had in Eindhoven weinig kans op speeltijd en heeft al een nieuwe club op het oog.