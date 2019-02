Getoupeerde poedels en angstpoepjes bij Dogshow Beursgebouw

Fluffy

Veel beestjes wachten de keuring gelaten af en liggen languit in hun bench, het baasje erlangs op een campingstoeltje. Her en der zijn ze druk in de weer met föhn en kam om de vacht zo 'fluffy' mogelijk te maken. Al is daar paal en perk aangesteld, vertelt de organisatie. Sommige baasjes sloegen zo ver door met touperen en poederen, dat als de jury een hond over zijn bol aaide er complete stofwolken opstegen. Ook van de laatste jaren is de aanwezigheid van het Honden Welzijn Team. Zij wijzen baasjes er op hun huisdier ook tijdens tentoonstellingen op verantwoorde wijze te behandelen. Zien ze een hond te lang zonder water of aandacht, dan grijpen ze in. Veel dierenorganisaties willen een verbod op hondenshows. In hun ogen is het fokken zover doorgeslagen dat de uiterlijke kenmerken hun gezondheid belemmeren. Het bekendste voorbeeld is de Franse Bulldog waarbij een platte snuit als schoonheidsideaal geldt, maar dit het eten, drinken en ademen bemoeilijkt.