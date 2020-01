Getouwtrek om Berkenhuisje in Genneper Parken in Eindhoven is in volle gang

Jacobs liet in 1948 het voormalige theehuisje verplaatsen vanaf een andere plek in Gennep naar de huidige stek. Hij overleed in 1963. Het huisje stond er zonder bouwvergunning, maar de gemeente was coulant: de weduwe Sientje mocht er met haar kinderen blijven wonen. Na hun vertrek zou het worden afgebroken. Sientje overleed tien jaar geleden, waarna haar zoon Pierre zich sterk maakte voor behoud van het huisje. Nadat veel mensen hun sympathie voor het idee hadden betuigd, ging wethouder Mary-Ann Schreurs overstag. Met een subsidie van 30.000 euro ging de groep vrijwilligers aan het timmeren en schilderen. De gemeente ging akkoord met het idee voor tijdelijk verblijf van kunstenaars, die zich door de omgeving zouden laten inspireren. Permanente bewoning werd uitdrukkelijk uitgesloten. Het beheer werd uitbesteed aan de Stichting Ruimte. ,,Die heeft het idee van artists in residence nooit serieus uitgevoerd", zegt Ad van Best namens de groep vrijwilligers. ,,Het huisje is zelfs aangeboden als bed & breakfast. Ook is er geen onderhoud meer gepleegd, waardoor het er nu niet goed uitziet." De gemeente heeft alle samenwerking met de stichting verbroken en bezint zich op de toekomst van het Berkenhuisje. Van Best schrijft van ambtenaren gehoord te hebben dat er plannen zijn voor een 'knechtenwoning' voor de Genneper Hoeve en stelt dat dat in strijd is met het verbod op permanente bewoning. Hij hoopt dat het huisje alsnog aan kunstenaars ter beschikking wordt gesteld. ,,Je kunt het ook gebruiken voor educatie over kunst of over Gennep met zijn natuur en cultuurhistorie."